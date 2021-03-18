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  3. Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK-YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PKK-YPG'li bir grup teröristin, Kalepte Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Ayrıca biri yaralı olmak üzere 2 terörist yakalandı. Alınan bilgilere göre 2 terörist ise çatışma bölgesinden kaçtı.

Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

KAÇAN TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Çıkan çatışma sonucunda sağ olarak ele geçirilen 2 kişiden birinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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