Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde PKK-YPG'li bir grup teröristin, Kalepte Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristleri yakalamak için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü. Ayrıca biri yaralı olmak üzere 2 terörist yakalandı. Alınan bilgilere göre 2 terörist ise çatışma bölgesinden kaçtı.

KAÇAN TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çıkan çatışma sonucunda sağ olarak ele geçirilen 2 kişiden birinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

