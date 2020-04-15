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Hatay'da çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan çay bahçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Çamlık mevkisindeki ...

Hatay'da çay bahçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan çay bahçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Çamlık mevkisindeki çay bahçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Koronavirüs tedbirleri ihlal eden kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA




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