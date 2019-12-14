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  3. Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama!

Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama!

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası fırınlarda patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca patlamada yaralı işçilerin olduğu bildirildi.
14 Aralık 2019 Cumartesi 15:28

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