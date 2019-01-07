Hatay’da dolu yağışı

Hatay'da gece saatlerinde başlayan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlar yarın da devam edecek.

Kaynak: İHA