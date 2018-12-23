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  3. Hatay’da evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Hatay’da evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Hatay'da, bir evin ikinci katında balkon çöktü. Aşağıya düşen taş parçaları, kaldırımda ilerleyen bir kişinin üstüne düştü.

Hatay’da evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Hatay'da, bir evin ikinci katında balkon çöktü. Aşağıya düşen taş parçaları, kaldırımda ilerleyen bir kişinin üstüne düştü.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın Çekmece Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailelerin kaldığı iki katlı eski yapının balkonu göçtü. İkinci kattan aşağıya düşen taş parçaları, kaldırımda ilerleyen bir yayanın üstüne düştü. Olayda ağır yaralanan şahıs, Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, alanda önlem aldı. Yan yana bulunan iki katlı iki daire ekipler tarafından tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan bir Suriyeli yaşlı kadının korktuğu ve güçlükle yürüdüğü görüldü.

Polis balkon göçmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Hatay’da evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Hatay’da evin balkonu çöktü: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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