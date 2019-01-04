Hatay’da fabrika yangını

Hatay'da bir çelik kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Merkez İlçe Antakya'nın Güzelburç Mahallesi Sanayi Sitesi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çelik kapı fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve bir dozer yangına müdahale etti. Yangın 1 saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü. Ahşap kapıların olduğu noktada duvarı patlatarak soğutma çalışması yapmak isteyen itfaiye ekipleriyle fabrika sahipleri arasında küçük çaplı bir anlaşmazlık meydana geldi. Ekipler daha sonra dozer yardımıyla soğutma çalışmalarını fabrika içerisinden yaptı.

Yangının ardından fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA