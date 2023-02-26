Hatay'da fabrikanın enkazında yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi Hatay'da büyük bir yıkım oluşturdu. İlde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.
Alevlerin yükselmesinin ardından işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, alevleri kontrol altına alırken söndürme çalışmaları devam ediyor.