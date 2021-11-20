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Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü! Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Hatay'da askeri aracın kontrolden çıkıp refüje devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü! Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Antakya- Reyhanlı yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Kirpi olarak tanımlanan askeri zırhlı araç, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü! Askeri araç devrildi: 3 yaralı

ÜÇ ASKER YARALANDI

Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan yaralı çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da facianın eşiğinden dönüldü! Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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