Hatay’da ’FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı
Hatay'da 2016 yılında "FETÖ" soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.
Hatay'da 2016 yılında "FETÖ" soruşturmasında tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı.
Hatay'da 2016 yılında, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Türk-Amerikan çifte vatandaşı Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge, serbest bırakıldı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gölge'ye 8 Şubat 2018'de görülen karar duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama "terör örgütüne yardım etmek" olarak değiştirilmiş ve ceza 5 yıla düşürülmüştü.
HABERE YORUM KAT