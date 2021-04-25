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  3. Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde seyir halindeyken freni boşalarak karşı şeride geçen vinç 11 araca çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Harbiye Mahallesi mevkiinde seyir halinde giden 06 AT 1509 plakalı vinç freni boşalarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetinin kaybolmasının ardından karşı şeride geçen vinç beraberinde 11 araca çarptı. Yaşanan feci kazada 31 T 208 plakalı takside bulunan Özcan İnal ve Eda Demirel hastanede, vinç şoförü Mehmet Sultanoğlu ve taksi şoförü Zülfikar Göçmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 şahıs ise N.K, S.K, F.K ve S.C hastaneye kaldırıldı.

Yaşanılan olayın ardından arama kurtarma ekipleri ve emniyet ekipleri seferber olurken, kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı! 4 kişi hayatını kaybetti

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