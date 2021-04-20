Almanya’da genel seçim heyecanı! Birlik Partileri (CDU/CSU) Başbakan Adayı Laschet olduKayseri çiçek açtı: Rengarenk görsel şölen oluştuAkyurt Belediyesi bu yıl da gıda kolisi dağıtımı yapıyorİbadethanelerde hijyen çalışmaları! Osmangazi’de camiler temizleniyorTUZGEM öğrencilerinden Ramazan'da ihtiyaç sahibi kişilere yardım desteği!Çağla isminin anlamı nedir, Çağla ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bursa’da 8 yıldır bekleyen konutlarda dönüşüm gerçekleşecekBiotrend Enerji konsorsiyum üyeleri | Biotrend halka arz lot sayısıKoronayı yenen Muharrem İnce ve eşi hastaneden taburcu olduSON DAKİKA! Çad Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hatay'da fuhuş operasyonu! Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler

Hatay'da fuhuş operasyonu! Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına yapılan baskında para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın ile iş yerini işleten kişi hakkında işlem yapıldı.

Hatay'da fuhuş operasyonu! Masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fuhuş operasyonu yapıldı. Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapan şahılar, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir adresten çıkan R.E. ve Ö.B. isimli şahısların Tayland uyruklu kadınlara 100 TL karşılığı masaj yaptırdıkları, masaj sonunda cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf etmeleri üzerine adrese operasyon düzenlendi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Operasyonda U.L., A.S., P.S, S.S., K.A. ve C.C. isimli yabancı uyruklu kadınlar işlemleri için Asayiş Büro Müdürlüğüne götürüldü. 6 kadına para karşılığı fuhuş yapmaktan işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İkameti kiralayan B.Ç. isimli şahıs hakkında ise fuhşa teşvik, yer temin etmek ve aracılık etmek suçlarından işlem yapıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT