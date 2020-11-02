Hatay'da gelini darp eden damat, yağma suçundan tutuklandı!

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.'nin, gelin F.Ş.'ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ. sevk edildiği İskenderun Adliyesinde tutuklandı.

TARTIŞMA FOTOĞRAF ÇEKİMİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Damat H.H.İ.'nin aracı hızlı kullanmasından dolayı çıktığı söylenen şiddet girişiminin asıl nedeninin fotoğraf çekimi olduğu iddia edildi. İskenderun ilçesinde fotoğraf çekilmek üzere yola çıkan çiftten damadın bilinmeyen nedenle vazgeçip dönmeye karar vermesi üzerine tepki gösteren gelinle aralarında bir süre tartışma yaşandı. Araç dışına taşan tartışma sonrası damat H.H.İ., gelin F.Ş.'yi darp etti. İddiaya göre damat, gelinin üstünde bulunan altınları alması üzerine, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.