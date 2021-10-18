Hatay'da gökyüzü hortumla kaplandı! Aynı anda görülen 3 hortum herkesi şaşkına çevirdi!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlar, bu sabah beklenmedik bir doğa olayı ile karşılaştı. Sabah saatlerinde denizde ikisi büyük, biri küçük 3 hortum oluşmasıyla birlikte çevrede bulunan sakinler endişeye düştü. Hortumları izlerken şaşkınlığını gizleyemeyen bazı vatandaşlar korkudan tekbir getirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Aynı anda çıkan 3 hortum karaya ulaşmadan kayboldu.