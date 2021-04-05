Hatay'da jandarma ekipleri sessiz dostlarımızı unutmadı

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk sahası içerisinde yer alan Yeşilköy Atatürk Parkı ve sahil bölgesinde yaşayan sokak hayvanlarına mama bırakarak beslenmelerine katkı sağladılar.

SOKAK HAYVANLARININ BESİN BULMALARI ZORLAŞTI

Jandarma ekipleri ile alanda hayvanlara mama desteğinde bulunan Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) üyesi ve gönüllüsü Duygu Karaer yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamaları ve buna bağlı nedenler sebebiyle sokak hayvanlarının besin bulmada zorlaştıkları zamanlarda sokak hayvanlarına mama, et ve süt ürünleri ile beslenmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Karaer, "Ülke genelinde Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları biz hayvan sever gönüllülerini mutlu ediyor, tüm hayvan sever vatandaşların evlerinin önlerine bir kap mama ve bir kap su koymaları sokak hayvanlarına hayat olacaktır" dedi.

Karaer, vatandaşlardan İçişleri Bakanlığı'nın Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını cep telefonlarına indirerek, sokak hayvanlarına karşı olumsuz gördükleri durumları HAYDİ uygulamasına bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı