Hatay’da kadın mozaik kooperatifi kuruldu

Hatay'da, mozaik öğretmeni, altı öğrencisi ve kendisine mozaiği öğreten hocası ile birlikte Türkiye'de ilk kadın mozaik kooperatifini kurdu.

Hatay'da, hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Elif Kocaoğlu Kültekin, yetiştirdiği kursiyerleri ve kendisine mozaik sanatını öğreten öğretmeni ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifi'ni kurdu. Yaptıkları mozaikleri kooperatif aracılığı ile kazanca dönüştürmeyi hedefleyen Kültekin, mozaik sanatını dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.

Hobi olarak başladığı mozaik sanatını kazanç kapısına çeviren Kültekin, mozaik alanında kurdukları kooperatif ile ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık olarak bu mesleğe 15 yıl önce başladım. Müze gezisi sırasında mozaiğe ilgim oldu. Soteria mozaiğinden esinlenerek mozaiğe başladım. Hobi olarak başlamıştım ilk önce ama mozaik aşkı o kadar içime işledi ki işlerimin önüne geçti. Bu mozaik kadın kooperatifi Türkiye'de bir ilktir. Farklı alanlarda farklı kooperatifler kurulmuştur, örnekleri vardır. Kadınları bir araya getirip istihdam sağlamak amacıyla mozaik alanında ilk kooperatifi biz kurduk. Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifini 8 kadınla birlikte kurduk. Benim için mutlu edici tarafı, ben, hocam ve öğrencilerimle beraber kurdum. Tabii ki ileri ki süreçlerde yeni ortaklarımız olacak, bu işe gönül veren kadınlarla birlikte yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Kültekin, mozaik el sanatını mümkün olduğunca sadece Türkiye genelinde değil, Türkiye dışında da tanıtmak ve yaymak hedefinde olduğunu ifade etti.

Kooperatif ortaklarından mozaik sanatçısı Sümeyya Duran ise mozaiği kooperatif ile ticari alanda bir sektör haline getirip kadınlara gelir kaynağı elde edebilmek istediklerini belirterek, "Elif hocam ve 6 kadın kursiyerlerimiz ile birlikte mozaik kooperatifi kurduk. Bizim amacımız birlikten kuvvet doğar bilinci ile ayağa kalktık ve bu şekilde kurduk. Mozaiğin giyilebilir, takılabilir, küçük objelerde kullanabilir, sadece yerde duvarda tavanda değil her alanda kullanabileceğimizi göstermek ve ticari alanda bir sektör haline getirip kadınlarımıza bir gelir kaynağı elde edebilmek. Makrodan, mikroya, nanoya kadar bütün mozaik tasarımlarımızı dünyaya yaymak ve tanınır kılmak istiyoruz biz" dedi.

Kaynak: İHA