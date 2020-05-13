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Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, boş bir arazide bulundu.Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ahmet Turan Özkul'dan (85) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Özkul'un cansız bedenini...

Hatay'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, boş bir arazide bulundu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Ahmet Turan Özkul'dan (85) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Özkul'un cansız bedenini aynı mahalledeki boş bir arazide buldu.

Özkul'un cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA


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