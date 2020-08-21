Hatay'da kaza yapan polis memuru silahla 2 kişiyi yaraladı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olayda istirahatte olduğu belirtilen polis memuru Ş.Ö. yaşadığı trafik kazasının ardından çevrede bulunan 2 esnafı beylik tabancasıyla vurdu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YOLU AÇIN KAVGASI KANLI BİTTİ

Antakya'ya bağlı Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, istirahatli olduğu belirtilen polis memuru Ş.Ö. yönetimindeki 31 ACV 279 plakalı araç ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazayı görerek olay yerine gelen ve yakın çevrede esnaf olduğu bildirilen Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş, sürücülerden yolu açmalarını istedi.

ÖNCE UYARI ARDINDAN HEDEF

Sürücülerin bu isteğe karşı çıkmasıyla yaşanan tartışmada Mustafa Şahin ve Mehmet Yıldızbaş tarafından saldırıya uğradığını iddia eden polis memuru, beylik tabancasını yere doğru çevirerek uyarı atışı yaptı. Ardından Ş.Ö., hedef alarak Yıldızbaş'ı bacağından ve Şahin'i de karnından yaraladı. Olay yerinde bulunan vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından esnaf ŞAhin ve Yıldızbaş'ı ambulansla hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan Mustafa Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis memuru Ş.Ö. gözaltına alınırken olay hakkında ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.