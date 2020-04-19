Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde görev yapan bir sağlık personeli, nöbetinin bitmesinin ardından 31 PS 493 plakalı aracı ile evine gitmek isterken çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü araçtan çıkararak, Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA