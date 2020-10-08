Hatay'da korkunç kaza! Köpek korkusu onu canından etti

Hatay'da 43 yaşındaki bir kişi bisikletiyle evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Korkuyla köpeklerden kaçmaya çalışan kişi bir an dengesini kaybedince bisikletten düşüp kafasını refüje çarptı. Olay anında hayatını kaybeden kişinin o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.