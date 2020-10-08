Hatay'da korkunç kaza! Köpek korkusu onu canından etti
Hatay'da 43 yaşındaki bir kişi bisikletiyle evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Korkuyla köpeklerden kaçmaya çalışan kişi bir an dengesini kaybedince bisikletten düşüp kafasını refüje çarptı. Olay anında hayatını kaybeden kişinin o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
Hatay'ın Karaağaç Mahallesi'nde yaşanan olayda 43 yaşındaki Ahmet Doğan isimli bir vatandaş yolda bisikletiyle seyir halindeyken bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Korkuyla köpeklerden uzaklaşmaya çalışan Doğan, bir süre sonra bisikletinin kontrolünü kaybederek düşüp başını refüje çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın görüntüleri ise kameralara anbean böyle yansıdı.
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08 Ekim 2020 Perşembe 14:39
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