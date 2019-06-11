Hatay’da motosikletin çalınma anı kamerada
HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Antakya merkez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde park halindeki 33 KOC 57 plakalı motosiklet başlarında kask bulunan, yine motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise bir iş yerine ait kameraya yansıdı. Motosikletin sahibi Zekeriye Uçar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
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DHA
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