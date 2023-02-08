Hatay'da mucize: Annesinin enkaz altında emzirdiği 6 aylık bebekten güzel haber

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'daki enkazda, 6 aylık bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Annenin bebeğini emzirerek kurtardığı öğrenildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da mucize: Annesinin enkaz altında emzirdiği 6 aylık bebekten güzel haber

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde etkili oldu. 13.5 milyon kişiyi etkileyen deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Her geçen dakikanın önemi enkaz altındakiler için önem arz ederken Hatay'da devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında mutlu bir eden bir olay yaşandı.

Hatay'da mucize: Annesinin enkaz altında emzirdiği 6 aylık bebekten güzel haber

62'İNCİ SAATTE KURTARILDI

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli sağlık personelleri, Ürgenpaşa Mahallesi Asım Sokak'ta yıkılan bir apartmanın enkazındaki çalışmalarda annesi ile beraber 6 aylık bir erkek bebeği 62'inci saatte enkazdan sağ olarak kurtardı.

Sağlık personellerinin ilk müdahalesini yaptığı bebek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

ANNESİ EMZİREREK HAYATTA TUTTU

Enkaz altındayken bebeğini emzirerek hayatta kalmasını sağlayan annenin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

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