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Hatay’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi.

Hatay’da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda Antakya istikametine doğru seyir eden araç, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlara itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Araç sürücüsü Osman Yavşalak'ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, Haydar Gök, Mahmut Aşık ve Celal Çömez ambulansla Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA




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