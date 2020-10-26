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  3. Hatay'da patlama sesi!

Hatay'da patlama sesi!

Hatay'ın İskender'un ilçesinde, patlama sesleri duyulduğu belirtiliyor.

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İddialara göre üzerinde bomba taşıyan bir terörist, polisle çatışmaya girmesinin ardından üzerindeki bombayı infilak etti. 

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamada, patlamanın bir teröristin etkisiz hale getirilmesi sonucu meydana geldiği doğrulanarak "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hatay'da patlama sesi!

Hatay'da patlama sesi!Hatay'da patlama sesi!

(Hatay'dan olduğu iddia edilen görüntüler)

AYRINTILAR GELECEK!

Berna Akkaya
Editör


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