Tesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTersane Yardımcı İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTermik Santral Saha Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTermik Santral Kumanda Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSimge Sağın'dan özel açıklamalar! "Bu ülkede kadınlar olarak Allah’a emanet yaşıyoruz"Bakan Koca, "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" dedi, gözler gelecek aşılara çevrildiTemel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 22 Mayıs 2021 Cumartesi22 Mayıs 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümüyle Show TV'deManchester City efsanesi Sergio Agüero, Barcelona'ya gidiyor
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı

Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı

Hatay'ın merkez ilçesinde kaza yapan araç sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı

Alınan bilgilere göre kaza Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 31 ACH 797 plakalı otomobilin sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Kaza yapan aracın sürücüsü polis  ve sağlık ekiplerini aramak yerine hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekiciyle olay yerinden götürüldü.

Kaynak: AA

Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT