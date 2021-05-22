Hatay'da şaşırtan olay! Kaza yapınca arabasını bırakıp kaçtı
Hatay'ın merkez ilçesinde kaza yapan araç sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Alınan bilgilere göre kaza Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 31 ACH 797 plakalı otomobilin sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI
Kaza yapan aracın sürücüsü polis ve sağlık ekiplerini aramak yerine hızla olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu polise bildirdi.
Ekiplerin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından otomobil, çekiciyle olay yerinden götürüldü.
Kaynak: AA