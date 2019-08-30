Hatay’da sazlık alanda yangın
Yangın, Samandağ ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Samandağ ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Kaynak: İHA
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