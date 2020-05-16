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  3. Hatay’da stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödenek

Hatay’da stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödenek

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödeneğin geldiğini söyledi.

Hatay’da stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödenek

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yapımı devam eden stadyumun koltuk ve çim yapımı için 27 milyonluk ödeneğin geldiğini söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni stadyumun koltuk ve çim yapımı için gerekli olan 27 milyon ödenek Valiliğimize gönderilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. 53 yıllık özlem son bulacak. Süper Lig'deki ilk maçımızı yeni stadyumda oynayacağız" dedi.

Kaynak: İHA


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