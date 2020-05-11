Hatay'da şüpheli ölüm
HATAY(AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki kişi, evlerinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Ali Aytaç Sevlim (33) ile Feride Demir'den haber alamayan yakınları, Sevlim'in Üçkoz Yaylası'ndaki evine geldi.Sevlim ile Demir'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık...
HATAY(AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki kişi, evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ali Aytaç Sevlim (33) ile Feride Demir'den haber alamayan yakınları, Sevlim'in Üçkoz Yaylası'ndaki evine geldi.
Sevlim ile Demir'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Sevlim ile Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesetler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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