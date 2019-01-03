İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Hatay’da “Suriye Güvenlik Toplantısı” yapıldı

Hatay’da “Suriye Güvenlik Toplantısı” yapıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Suriye Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay’da “Suriye Güvenlik Toplantısı” yapıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Suriye Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Doğan, "Sizleri bugün Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu dile getirmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bir operasyon var. Bu operasyon çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay valiliklerimiz görevlendirilmiştir. Bu bölgelerde Valiliklerimizin yapmış olduğu iş ve işlemlerin süreçleri ile ilgili istişare yapmak üzere bir aradayız" dedi.

Toplantı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinden sorumlu vali yardımcıları, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ve ilgili kaymakamların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.