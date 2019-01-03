Hatay’da “Suriye Güvenlik Toplantısı” yapıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, Suriye Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir değerlendirme yapan Vali Doğan, "Sizleri bugün Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu dile getirmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bir operasyon var. Bu operasyon çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Hatay valiliklerimiz görevlendirilmiştir. Bu bölgelerde Valiliklerimizin yapmış olduğu iş ve işlemlerin süreçleri ile ilgili istişare yapmak üzere bir aradayız" dedi.

Toplantı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinden sorumlu vali yardımcıları, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri ve ilgili kaymakamların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA