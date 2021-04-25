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Hatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildi

Hatay'da açık alanda dikimi yapılan fasulyenin ilk hasadına Payas ilçesinde başlandı.

Hatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildi

İlçeye bağlı Karacami Mahallesi'ndeki tarlalarda üretimi yapılan taze fasulyelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Fasulye üreticisi Sabri Kara, Türkiye'de açık alanda üretimi yapılan taze fasulye hasadını ilk Payas ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, fasulyesinin kilosunu tarlada 8 liradan satmaya başladıklarını, market ve manavlarda ise bu rakamın 15 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kara, "İnşallah bolluk ve bereket ayı Ramazan bu yıl çiftçimizin açısından bereketli olur. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJNASI

Hatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildi

Hatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildi

Hatay’da taze fasulyenin ilk hasadı gerçekleştirildi

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