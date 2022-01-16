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Hatay'da taziye evinde yangın çıktı! Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Feci olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde gerçekleşti. Mevlit düzenlenen taziye evinde elektrik kontağında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıktı. Mevlide katılanlar alevlerin yükselmesiyle camları kırarak dışarı çıkabildiler. Bu esnada dumandan etkilen 15 kişi hastanelere götürüldü.

Hatay'da taziye evinde yangın çıktı! Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi´nin eski Muhtarı 82 yaşındaki Numan Sağaltıcı geçtiğimiz hafta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

Bugün sabah saatlerinde vefatının 7´nci günü nedeniyle Sağaltıcı için mevlit yapıldı.

Hatay'da taziye evinde yangın çıktı! Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

ELEKTRİK KONTAĞINDAN PATLAMA

Sağaltıcı için dua okunduğu esnada taziye evinde patlama meydana geldi. Patlama evdeki elektrik kontağında gerçekleşti. Mevlide katılan kişiler alevlerden kurtulmak için taziye evininin camlarını kırarak kendilerini dışarı attılar.

Hatay'da taziye evinde yangın çıktı! Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Mevlidde yer alanların ihbarı üzerine patlamanın yaşandığı eve çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kısa süre içerisinde tamamen söndürüldü.

Hatay'da taziye evinde yangın çıktı! Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

Dumandan etkilenen 15 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Oğuz Büber
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