Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilecek 3 bin 121 kalıcı konutun temeli atılmasıyla başlayan çalışmaların hızla devam edeceği ve 8 ayda bitirileceği bildirildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük zarar gören Hatay'da afetzedeler için TOKİ konutlarının temelleri İskenderun Gültepe ile Cebike Mahalleleri arasına yapılmaya başlandı. Bölgede daha önce de TOKİ tarafından konutlar yapıldığı ve depremde hasar almadığı öğrenildi.

"8 AYDA TAMAMLANMASINI BEKLENİYOR"

Daha önceki konutların yanında yapımına başlanan binaların 8 ayda bitirilmesi ve depremzedelere teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi. TOKİ İnşaat uzmanı Hüseyin Tuygar, zeminin çok sağlam olması nedeni ile bir hafta önce başlanan temel açma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Yüklenicilere 8 ay gibi bir süre verildi ve inşaatların bu sürede tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Elazığ, Bingöl ve Van'da daha öncede TOKİ öncülüğünde kısa sürede bu inşaatları tamamladıklarını hatırlatan yüklenici firmanın proje müdürü Ersoy Çifçi, İskenderun'da da 8 aylık süre içerisinde konutları tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

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