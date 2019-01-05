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  3. Hatay’da tır devrildi, mısırlar yola saçıldı

Hatay’da tır devrildi, mısırlar yola saçıldı

Hatay'da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen tırdan saçılan mısırlar karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.

Hatay’da tır devrildi, mısırlar yola saçıldı

Hatay'da tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen tırdan saçılan mısırlar karayolunun bir bölümünün kapanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hassa-Gaziantep karayolunda tır sürücüsü Adem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 06 FJ 7798 plakalı tır devrildi, tırın dorsesinde bulunan mısırlar ise karayoluna saçıldı. Adem K., kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, tonlarca mısır kürekle başka bir tıra aktarıldı.

20 tonun üzerinde mısırın toplanma işlemleri sırasında jandarma ekipleri de karayolunda trafik önlemi aldı.

Hatay’da tır devrildi, mısırlar yola saçıldı

Hatay’da tır devrildi, mısırlar yola saçıldı

Kaynak: İHA

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