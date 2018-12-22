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  3. Hatay’da toprağa gömülü 7 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’da toprağa gömülü 7 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gözlüce Mahallesi'nde hassas burunlu köpekler ile yaptığı aramada toprağa gömülü 7 kilogram esrar maddesi ele geçi

Hatay’da toprağa gömülü 7 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'da toprağa gömülü halde 7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Gözlüce Mahallesi'nde hassas burunlu köpekler ile yaptığı aramada toprağa gömülü 7 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Polis, tarla sahibinin evinde ve arabasında da arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın aracında da esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. ve N.A., işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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