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  3. Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti

Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Argıtça Mahallesi'nde tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Erdem Koca'nın (57) kullandığı 31 EP 853 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Koca, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından uçurumdan çıkartılan Erdem Koca'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti

Hatay'da traktörle uçuruma yuvarlanan çiftçi hayatını kaybetti

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