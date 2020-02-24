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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çaylı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.B, S.Y, H.B, Y.G, FT, S.E. ile F.E'nin...

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çaylı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.B, S.Y, H.B, Y.G, FT, S.E. ile F.E'nin üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA




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