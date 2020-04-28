Hatay'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan efedrin olduğu değerlendirilen 21 kilo 538 gram etken madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında Yenimahalle'de şüpheli iki ayrı motosikleti durdurdu.

Motosikletleri kullanan Suriye uyruklu İ.V. ve F.H'nin üzerini arayan ekipler, 21 paket halinde 21 kilo 538 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ve efedrin olduğu değerlendirilen etken madde ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA