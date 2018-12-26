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  3. Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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