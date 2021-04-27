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  3. Hatay’da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Hatay’da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir evin bahçesinde 174 kök Hint keneviri bitkisi ile 115 litre kaçak içki ele geçirildi.

Hatay’da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akçalı Mahallesinde ikamet eden C.G. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ektiği bilgisi üzerine arama yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı aramada evin bahçesinde boyları 30 ile 80 cm arasında değişen 174 kök Hint keneviri bitkisi ile 115 litre boğma olarak tabir edilen kaçak rakı ele geçirildi.

Şüpheli C.G. gözaltına alındı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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