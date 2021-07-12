Hatay'da uzman çavuş dehşeti: Kız arkadaşıyla tartışıp önce onu öldürdü, sonra intihar etti! Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Uzman Çavuş D.E.O., kız arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmanın ardından genç kadını silahla vurdu. Ardından aynı silahla intihar eden Uzman Çavuşun bulunduğu evden gelen silah seslerinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

A+ A-

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen uzman çavuş, intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesindeki bir karakolda görevli uzman çavuş D.E.O, kız arkadaşı D.A'nın yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti. KOMŞULAR İHBAR ETTİ Bir süre sonra ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evden silah seslerinin geldiğini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İKİSİ DE ÖLÜ BULUNDU Olay yerine gelen ekipler, D.E.O. ve D.A'nın öldüğünü belirledi. Cesetler otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Anadolu Ajansı Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü hatayuzman çavuşintiharkadın cinayeti