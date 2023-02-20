Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!

Kahramanmaraşta meydana gelen iki büyük deprem sonrası kırık, yarık ve göçüklere neden oldu kırsal kesim ve mahallelere ulaşımı engelledi.

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Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!

Kahramanmaraşta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda depremin büyüklüğüne dair görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Hatay'ın Samandağ içesinde yollarda birçok göçük meydana geldi.

Hatay'da yaşanan depremin büyüklüğü şaşırttı! 3 kilometrelik yol çöktü!

BÜYÜK KIRIK VE ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Yeni Mahallesi Liman Caddesi'nde depremin sonucunda kara yolunun birçok noktasında kırıklar, yarıklar ve göçükler oluştu. Çökmeler 5 metreye ulaştı birçok köylere ve mahalleye ulaşımı engelledi. Havadan görüntülenen bölgede kırıklar, çökmeler ve yarıkların doğayı tahrip etmesi dikkat çekti.

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