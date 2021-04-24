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  3. Hatay’da zehir tacirlerine vurgun: 61 kilo 95 gram esrar yakalandı

Hatay’da zehir tacirlerine vurgun: 61 kilo 95 gram esrar yakalandı

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden çalışması sonucu 61 kilo 95 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da zehir tacirlerine vurgun: 61 kilo 95 gram esrar yakalandı

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Y. ve O.Y. isimli şahısların gizli bölmeli traktör ile Suriye'den getirilecek olan uyuşturucu maddeyi Ziyaret Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahası bölgesinden Türkiye'ye geçireceği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Konuyla ilgili uyuşturucu madde arama köpeği Öğle ile birlikte yapılan arama sonucunda sazlık bölge içerisine gizlenmiş vaziyette 61 kilo 95 gram ağırlığında plakalar halinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen esrar ele yakalandı. Şüpheli şahıslar F.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hatay’da zehir tacirlerine vurgun: 61 kilo 95 gram esrar yakalandı

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