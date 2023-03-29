Hatay'da zor anlar: Sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor Deprem bölgesi Hatay’da sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Ekipler yağışa rağmen çadır kentleri su basmaması için yoğun çaba sarf etti.

Melahat Ersoy Editör