Hatay'da zor anlar: Sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

Deprem bölgesi Hatay’da sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Ekipler yağışa rağmen çadır kentleri su basmaması için yoğun çaba sarf etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da zor anlar: Sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da, sağanak yağış ve fırtına dün geceden bu yana etkisini arttırmaya başladı. Aralıklarla devam eden sağanak yağış özellikle çadır kentlerde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR DIŞARI ÇIKAMADI

Yağmura yemekhanede yakalanan vatandaşlar uzun süre dışarı çıkamadı. Çadırlarına dönmek isteyen vatandaşlar su birikintilerinden geçerken zorlandı. Çadır kentlerin etrafında biriken suları tahliye etmek ve kanalları açmak için ekipler sağanak yağış altında büyük çaba sarf etti.

EKİPLER ÇADIRLARIN SU BASMASINI ÖNLEDİ

İş makinesinin kepçesine binen ekipler, gönüllü ve vatandaşların desteğiyle çadırların su basmasını önledi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Hatay’da sağanak yağış ve fırtınanın gece yarısı etkisini yitireceğini duyurdu.

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