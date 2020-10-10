Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor! Ekipler canla başla çalışıyor

Belen ilçesindeki Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle birçok vatandaş evini terk etmek zorunda kaldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangındaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. su alma kapağı arızalandı. 3-4 gün o uçağımız çalışamayacak” dedi.

Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale ettiklerini aktaran Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini bildirdi.

YANGINDAN 70 KİŞİ ETKİLENDİ

Bakan Pakdemirli, yangının meskun mahalleri de etkilediğini ifade ederek "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YANGINI TERÖR BAĞLANTILI KİŞİLER Mİ ÇIKARDI?

Yangının terörle bağlantılı kişilerce çıkarıldığı iddialarına ilişkin de konuşan Bakan Pakdemirli,"Bununla ilgili orman teşkilatımızında bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" diye konuştu.

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