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Hatay’dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.

Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen tırlara yüklü 30'a yakın tank Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatı

Hatay’dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatı

Kaynak: İHA

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