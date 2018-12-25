Hatay’dan Şanlıurfa sınırına tank sevkiyatı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Şanlıurfa-Suriye sınırına askeri mühimmat ve askeri tanktan oluşan yaklaşık 30 araç sevk edildi.
Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen tırlara yüklü 30'a yakın tank Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına doğru hareket etti.
Kaynak: İHA
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