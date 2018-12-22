Hatay’dan Şanlıurfa’ya dev askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi Hatay'dan Şanlıurfa sınırına büyük çaplı askeri sevkiyat gerçekleşti.
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına yapılan sevkiyat, Kırıkhan-Hassa karayolunda görüntülendi. Çok sayıda askeri personel, ZPT araçları, mühimmat yüklü araçlar ve ÖSO'ya ait uçaksavarların Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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