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Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen tanklar, Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen tanklar, Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce demir yolu ile Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştırılan tanklar, geniş güvenlik önlemi altında Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri birliğe ulaştırıldı.

Tankların gün içerisinde Suriye sınırında bulunan askeri birliklere sevk edileceği öğrenildi.

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Hatay’dan sınır birliklerine sevkiyat sürüyor

Kaynak: İHA

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