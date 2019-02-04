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  3. Hatay’dan sınır birliklerine ZPT ve komando sevkiyatı

Hatay’dan sınır birliklerine ZPT ve komando sevkiyatı

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına 30'un üzerinde ZPT araçları ve komando sevk edildi.

Hatay’dan sınır birliklerine ZPT ve komando sevkiyatı

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına 30'un üzerinde ZPT araçları ve komando sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı ZPT personel taşıyıcı askeri araç ve komandolar Şanlıurfa sınırına doğru hareket etti.

Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Hatay’dan sınır birliklerine ZPT ve komando sevkiyatı

Hatay’dan sınır birliklerine ZPT ve komando sevkiyatı

Kaynak: İHA

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