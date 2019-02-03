Hatay’dan sınıra zırhlı araç sevkiyatı
Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Hatay sınırından Şanlıurfa-Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Hatay'dan gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı askeri araç, gece saat 03.30'da Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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