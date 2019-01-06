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  3. Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan askeri cephaneden çıkarılan çok sayıda mühimmat yüklü tır, Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.

Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Hatay’dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı

Kaynak: İHA

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