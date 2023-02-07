Hatay'dan yürekleri acıtan haber! Anne, baba ve beşiz bebeklerden 4'ü yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem sonrası saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde 13.5 milyon insanı etkilerken Hatay'da büyük bir yıkım yaşandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamalarına 2 bin binanın yıkıldığı Hatay'dan acı bir haber geldi.
KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI TÜRKİYE'YE GELMİŞLERDİ
2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan mahsur kaldıktan sonra Hatay'a yerleşen Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden kahreden bir haber geldi.
ENKAZDAN KAHREDEN HABER
Enkazdan Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Sadece Muhammed bebek kurtuldu.
ÇALIŞTIĞI İŞYERİ ACI HABERİ DUYURDU
Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mekke rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin."